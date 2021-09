7 de Setembro: grupos bolsonaristas se dividem entre euforia e frustração com manifestações

Há 37 minutos

Jair Bolsonaro com crianças em carro durante manifestação em Brasília

Membros de grupos bolsonaristas no Telegram tiveram reações variadas às manifestações pró-governo deste Sete de Setembro.

Enquanto alguns exaltaram os atos e se disseram esperançosos com atitudes que poderiam ser tomadas por Jair Bolsonaro nos próximos dias, outros expressaram frustração com os discursos do mandatário e avaliaram que ele perdeu a chance de adotar medidas mais drásticas.