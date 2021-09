A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

De voto impresso a afastamento no STF, o que pedem os manifestantes pró-Bolsonaro

Há 10 minutos

A equipe da BBC News Brasil foi à avenida Paulista, em São Paulo, para conversar com os manifestantes pró-governo e ouvir quais são suas demandas e qual sua avaliação da gestão Jair Bolsonaro.

Entre os pedidos, estão o voto impresso, defendido por Bolsonaro e rejeitado na Câmara dos Deputados, o afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mas há quem defenda "mudar o governo" caso a situação não melhore no país.

Confira no vídeo, produzido no protesto do 7 de Setembro.