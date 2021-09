A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A preocupação dos EUA com democracia sob Bolsonaro

Há 20 minutos

Tanto no governo como no Congresso dos Estados Unidos, tem ganhado força a percepção de que Jair Bolsonaro segue estritamente a cartilha que Donald Trump adotou nas eleições americanas.

Ou seja, denunciar fraudes sem prova, antes mesmo do pleito ocorrer, e criar descrença em parte do eleitorado sobre o processo eleitoral, a ponto de levar a cenas como a invasão do Capitólio por apoiadores, em 6 de janeiro.