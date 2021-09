Ao vivo: Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU

Há 53 minutos

O terceiro discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça, 21/9, deve funcionar como um ensaio do que ele pretende mostrar ao completar os mil dias de governo, marca que alcançará no fim de setembro e que tem mobilizado alta expectativa na gestão.

Por um lado, Bolsonaro tentará mostrar como seu governo avançou com a vacinação dos brasileiros e conteve a pandemia ao mesmo tempo em que irrigou a economia com um auxílio emergencial que beneficiou quase um terço da população e impediu uma recessão mais aguda em 2020. Além disso, focará em realizações para, nas palavras de integrantes do próprio Itamaraty, "desarmar a bomba" da questão ambiental que o próprio governo ajudou a montar e que trouxe danos à imagem internacional do país.