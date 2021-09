Ao vivo: empresário Luciano Hang, dono da Havan, fala à CPI da Covid

A CPI da Covid no Senado Federal ouve o empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, como parte das investigações sobre a operadora de saúde Prevent Senior.

A empresa é acusada de ter submetido pacientes a tratamentos experimentais contra covid-19 sem o consentimento deles e de ter fraudado os resultados de um estudo sobre uso da hidroxicloroquina no tratamento da doença, ao omitir mortes de pacientes. A Prevent Senior nega irregularidades.

Regina Hang, de 82 anos, mãe do empresário e um dos mais vocais defensores do presidente Jair Bolsonaro, morreu em um hospital da Prevent Senior.

Segundo prontuários encaminhados à CPI, Regina Hang foi diagnosticada com covid-19, recebeu tratamentos sem comprovação científica e seu atestado de óbito não menciona a infecção pelo coronavírus como causa do falecimento.

No passado, Hang negou que sua mãe tivesse sido tratada com os medicamentos sem eficácia comprovada listados no chamado "kit covid".