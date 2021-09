Confusão e troca de provocações marcam início de depoimento de Luciano Hang à CPI da Covid

O início do depoimento do empresário Luciano Hang à CPI da Covid na quarta-feira (29/9) está sendo marcado por provocações entre parlamentares de oposição e governistas e uma confusão que fez com o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), interrompesse a sessão.