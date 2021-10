Inflação, pandemia e impeachment levam milhares às ruas em protestos contra Bolsonaro

Há 1 hora

Em São Paulo, manifestantes se concentraram na frente do Masp, na Avenida Paulista

As pautas mais frequentes nos cartazes e nos discursos foram a defesa da democracia, o impeachment e as críticas em relação à condução da pandemia de covid-19 pelo Governo Federal e ao aumento dos preços de alimentos, gás e combustível.

Organizados por movimentos sociais e centrais sindicais, os atos também contaram com a presença de cerca de 20 partidos políticos, agremiações estudantis e até torcidas organizadas.

A Avenida Paulista, em São Paulo, e a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, foram os locais com a maior concentração de manifestantes.

Até o fechamento desta reportagem, não havia confirmação oficial do número de pessoas que estiveram em cada lugar.

Fim do Talvez também te interesse

Pautas e presenças

De acordo com o levantamento do portal G1, foram registradas manifestações em 84 cidades, incluindo todas as 27 capitais.