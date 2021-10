Como alta do dólar elevou fortuna de Guedes em paraíso fiscal no exterior

Há 48 minutos

Em quase três anos à frente do ministério da Economia, Paulo Guedes deu uma coleção de declarações polêmicas – muitas delas envolvendo o dólar, que ficou quase 40% mais caro desde o início do governo Bolsonaro.

Algumas dessas frases foram relembradas nas redes sociais pelos brasileiros quando veículos de imprensa mostraram em reportagens do megavazamento Pandora papers que Guedes mantém US$ 9,55 milhões nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe.

Neste vídeo, Camilla Veras Mota lembra que o ministro, que em fevereiro de 2020 causou polêmica ao afirmou que o dólar alto seria positivo porque “empregada doméstica estava indo para a Disney, uma festa danada”, viu seu patrimônio em reais crescer com a alta do dólar.

Ter offshores não é crime no Brasil – mas a situação fica complexa no caso de um servidor público do alto escalão do governo.