A catastrófica reação em cadeia à seca do rio Paraná

Há 24 minutos

O rio Paraná, que percorre quase 5 mil quilômetros desde sua nascente no Brasil até sua foz no Rio da Prata, está secando.

Trata-se do segundo maior rio da América do Sul depois do Amazonas, um alimentado por importantes afluentes, como o Iguaçu, onde ficam as cataratas, e que drena o sul do continente - Paraguai, Argentina, Bolívia e o sul do Brasil. É ali, na fronteira entre Brasil e Paraguai, que fica a Usina Hidrelétrica de Itaipu.