'Bolsonaro fez questão de deixar suas digitais', diz Renan Calheiros sobre CPI da Covid

Há 32 minutos

A poucos dias da entrega do relatório final da CPI da Covid, a mesa de trabalho do seu relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), está repleta de pilhas de papel com versões preliminares do texto. O documento final deverá ser divulgado na segunda-feira (18/10).