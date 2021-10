Ao vivo: CPI da Covid debate relatório final em meio a polêmica

O relatório da CPI da Covid no Senado está previsto para ser entregue nesta quarta-feira (20/10).

É o resultado de mais de seis meses de trabalho, centenas de horas de depoimentos e milhares de documentos que tenta esclarecer a resposta do governo brasileiro à epidemia de covid-19 que já matou mais de 600 mil pessoas no Brasil.

No cerne das discussões estão divergências no grupo majoritário da CPI, conhecido como "G7", formado por parlamentares independentes e de oposição ao governo: Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Tasso Jereissati (PSDB-CE), Omar Aziz (PSD-AM), Eduardo Braga (MDB-AM), Otto Alencar (PSD-BA) e Humberto Costa (PT-PE).

O relator da comissão, Renan Calheiros, elaborou um relatório preliminar com 1.178 páginas que já foi entregue aos integrantes do G7.

O documento ainda não é oficial, mas é tido como a "espinha dorsal" do documento que deverá ser publicado nesta quarta.

Ele prevê o indiciamento de 71 pessoas e duas empresas. Entre os indiciamentos sugeridos por Renan estão o do presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o ex-secretário executivo da pasta Élcio Franco, além de ministros, empresários e outros políticos.

E é com base nessa versão preliminar, à qual a BBC News Brasil teve acesso, que as divergências entre os senadores do grupo surgiram.