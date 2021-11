Desabamento em caverna: o que se sabe sobre o acidente que matou 9 bombeiros no interior de SP

Há 36 minutos

Nove bombeiros civis morreram após desabamento em caverna no interior de SP

Nove bombeiros civis morreram após parte da caverna das Duas Bocas desabar na cidade de Altinópolis, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 26 pessoas faziam um treinamento no local quando o colapso ocorreu, por volta das 1h30 de domingo (31/10).