Cantora Marília Mendonça morre em acidente aéreo; o que se sabe até agora

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu a chamada sobre o acidente por volta das 15h30. No local, segundo as equipes, havia um forte odor de combustível, mas não havia chamas, nem risco de submersão da aeronave. Ainda não se sabe as causas do acidente.