Marília Mendonça: Imprensa internacional destaca 'legiões de fãs empoderadas' e 'país em choque'; veja as repercussões

Há 1 hora

Crédito, DIVULGAÇÃO Legenda da foto, Marília Mendonça tinha 26 anos e era um dos maiores sucessos musicais do Brasil

A morte da cantora sertaneja Marília Mendonça em um acidente de avião em Minas Gerais foi destaque na capa dos sites de alguns dos principais veículos de imprensa do mundo na sexta-feira e neste sábado, como Guardian, Washington Post, La Repubblica e Spiegel.

O americano New York Times disse que "suas legiões de fãs foram empoderadas pelas letras de suas canções, que imploravam às mulheres que rejeitassem relacionamentos ruins e abusivos, e contavam histórias de personagens imperfeitos."

"Mendonça foi uma sensação nas redes sociais, com 7,8 milhões de seguidores no Twitter, 22 milhões no YouTube e mais de 38 milhões no Instagram."

O jornal destacou as manifestações de pesar do presidente Jair Bolsonaro e da cantora Anitta.

E também lembrou uma reportagem de 2019 da NPR, a rede de rádios públicas dos Estados Unidos, que falava que "alguns nos círculos cosmopolitas do Brasil desprezam as baladas country de Mendonça e as consideram 'brega', ou 'cafona'".

Naquela reportagem, a NPR falava de Mendonça: "Sentimental ou não, suas canções oferecem uma perspectiva feminina que não é muito ouvida na cultura machista do sertanejo, e isso faz de Mendonça a voz principal de um novo subgênero chamado 'feminejo' — música por e para mulheres".

A NPR também destacou a morte da cantora neste sábado, com a manchete em seu site: "Marília Mendonça, cantora brasileira e ganhadora do Grammy Latino, morre em acidente de avião".

'País em choque'

A CNN destacou: "A notícia da morte da carismática vencedora do Grammy Latino, conhecido como 'A Patroa' por seus milhões de fãs, chocou o país na sexta-feira".

A notícia era uma das mais lidas na manhã deste sábado (6/11) no site em inglês de notícias da BBC.

"Vencedora do Grammy Latino em 2019, Mendonça ficou famosa por focar nas experiências das mulheres com relacionamentos fracassados", escreve a BBC News.

"Um dos maiores nomes da música country brasileira conhecida como sertanejo, Mendonça começou sua carreira ainda adolescente, e se tornou uma estrela nacional em 2016 com um hit sobre infidelidade."

"Ela era conhecida como a 'Rainha do Sofrimento' do país."

A BBC News também destacou a popularidade da cantora na internet.

"No ano passado, como os shows foram cancelados por causa da pandemia, ela se apresentou em uma série de shows online. Um deles estabeleceu o recorde de transmissão ao vivo mais assistida do mundo, com 3,3 milhões de espectadores no YouTube. Em 2020, ela foi a artista mais ouvida no Brasil no Spotify."

Crédito, EPA Legenda da foto, A cantora viajava em um avião bimotor modelo Kingair C90A

A cantora Marília Mendonça, 26 anos, morreu na tarde de sexta-feira em um acidente de avião perto de uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

Mais quatro pessoas que estavam na aeronave morreram, incluindo piloto e copiloto.

Autora de diversos hits sertanejos, Marília estava em uma aeronave de pequeno porte, da fabricante Beechcraft, a caminho de shows que faria neste fim de semana. Uma das apresentações aconteceria na cidade de Caratinga, a poucos quilômetros de Piedade, na noite desta sexta-feira.

Ela deixa um filho de 1 ano e 10 meses de idade. O velório deve acontecer neste sábado (6) de manhã, em Goiânia.

A empresa que transportava a cantora de música sertaneja Marília Mendonça foi alvo de uma denúncia anônima seis meses antes do acidente.

A denúncia dizia que a aeronave operada pela PEC Táxi Aéreo tinha problemas no sistema antiembaçamento do para-brisa que dificultariam os pousos e decolagens. Não há indícios de que a falha denunciada possa ter relação com a queda.

O acidente trouxe à tona novamente a discussão sobre o índice de incidentes envolvendo a aviação particular no país. Aviões particulares — em geral, de menor porte, como o usado pelo cantora — estão envolvidos na maior parte dos acidentes de aviação no país.