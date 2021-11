'Protagonistas, nunca submissas': mural de homenagens da BBC mostra admiração de fãs por Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça vai ficar na memória de muitos fãs pelos momentos compartilhados com eles nos shows, mas sobretudo pelo impacto que sua música teve na vida de muitos deles.

A pedido da BBC News Brasil, leitores enviaram mensagens contando suas histórias e memórias com a "rainha da sofrência". Recebemos mais de cem contribuições em 24 horas, entre depoimentos, fotos, vídeos, poemas e declarações.

De fotografia com a cantora tatuada no braço a menção em dissertação, passando por citações em sessões de terapia, uma nova postura em relação à própria imagem e histórias de camarim ("ela me disse 'não chora, linda, vai estragar a sua maquiagem'"), os depoimentos ilustram o legado da cantora, que morreu precocemente em um acidente de avião na sexta-feira (5/11), em Minas Gerais.

Agradecemos as contribuições de todos. Selecionamos algumas delas (abaixo, em versão editada) para este tributo à cantora:

'Não chora, linda, vai estragar sua maquiagem'

Fui assistir ao show das Patroas em 2017. Sou deficiente auditiva (desde que) nasci e eu sou muito fã da Marília Mendonça. Me liberaram para conhecê-la (no camarim) e eu não conseguia expressar em palavras meu amor. Eu estava muito emocionada, chorei muito, e a Marília disse: 'não chora, linda, vai estragar a sua maquiagem', secou meu rosto e me abraçou. Foi o melhor dia da minha vida.

Karen Maria Citadini de Campos - Porto Feliz (SP)

'Nunca gostei de sertanejo, mas me rendi por pura identificação'

Eu que nunca gostei muito com sertanejo, acabei me rendendo às músicas da Marília Mendonça por pura identificação. Ela escrevia como se muitas vezes soubesse o que cada uma de nós passava ou sentia. Além da voz forte e imponente em meio ao seu sorriso arrebatador. Uma grande perda e uma tristeza enorme no coração. Acredito que muitos brasileiros sentem como eu, como se tivéssemos perdido uma pessoa próxima, um parente.

Gheisa Esteves, Rio de Janeiro, RJ

'Padrão do corpo'

Quando a Marília começou a usar cropped (peça de roupa que deixa a barriga à mostra), em 2018, com bom humor ela destacava que não era por ter emagrecido: "não tô magra, eu liguei o f…-se mesmo". Naquele mesmo ano eu comprei meu primeiro cropped.

Não foi porque ela usava que eu ia usar. (...) Foi a representatividade, foi a influência positiva, foi a felicidade em ver uma pessoa no auge do seu sucesso que tinha coragem de falar o que queria sem ser grossa, arrogante, mal educada. E que acolhia de forma indireta as pessoas consideradas fora do padrão de beleza feminina imposto pela sociedade, que julga diariamente nosso corpo. Marília foi autêntica em um espaço artístico extremamente machista.

Meire Meneses - Natal (RN)

'A amiga que dá bons conselhos'

A sensação que tenho é que perdi minha melhor amiga, aquela que me dava bons conselhos, brigava comigo quando preciso, me levava para a balada para superar, me abraçava quando eu chorava, colocava alguém na minha fita e, mais que tudo, me ajudava a seguir, a me SUPERAR, a ser feliz.

Danielle Rocha, Rio de Janeiro

'Mulher real'

Legenda da foto, Fã tatua foto com Marilia Mendonça no braço

Ela pra mim simbolizava representatividade, pois, como eu, era uma mulher real, que viveu e aprendeu, que chorou, que foi traída, que foi trocada, que teve histórias tristes sobre o amor.

Hoje, quatro dias depois da tragédia, não consigo ouvir nenhuma música da cantora pois o choro é inevitável, e pra compensar tatuei uma homenagem pra ela no braço.

Katrini Rosa Nunes Diniz - Divinópolis (MG)

'Músicas me empoderaram'

A letra da música Eu Sei de Cor me ajudou a sair de um relacionamento péssimo em 2018. Sempre ouvia e me dava força pra aguentar a dor que eu estava sentindo de largar alguém que na verdade nunca me mereceu e me fazia sofrer demais.

Todas as músicas da Marilia me empoderaram a ser uma mulher forte, independente e que não precisava estar em um relacionamento pra se sentir completa.

Meu coração nesse momento não sofre mais por quem não merece, mas sim pela falta que vai fazer alguém que me ajudou, sem saber, a resgatar minha autoestima e amor próprio.

Anna Carolina, Niterói

'Foi tema da minha terapia'

O trecho "me apaixonei pelo que eu inventei de você", da música De quem é a culpa?, já foi tema da minha terapia. Me dei conta do que estava vivendo um relacionamento amoroso malsucedido. Sou eternamente grata à Marília por isso e por todas as vezes em que ela foi trilha sonora das minhas bebedeiras com reflexão nos últimos anos.

Tabatha Benjamin - SP

"Sem imaginar, ela me consolou. Me ouviu"

Em 2020, fiquei solteira repentinamente. Então conheci mais a fundo as músicas da Marília. Sem imaginar, ela me consolou. Ela me ouviu. Ela me divertiu. Ela me animou com as lives quando tudo era tão estranho (na pandemia)...

Passei grande parte do ano com a voz dela tocando em casa, no carro, no celular durante o trabalho. Assim segui neste ano e seguirei no futuro.

Não tenho nada de muito grandioso para compartilhar. Mas acho que isso também faz parte, né?! Às vezes, alguém significa tanto para nós e sequer sabemos expressar, ou destacar um momento, ou um motivo que torne isso especial. Às vezes é por tudo. É o conjunto.

Paula Costa - São Paulo (SP)

'Entendi que merecia mais'

Em 2019, quando Marília decidiu vir a Belo Horizonte para gravar um álbum, eu estava num início de depressão, (...) num relacionamento muito tóxico. Ouvindo a música Supera, entendi, graças à Marília, que eu merecia mais!

Débora Aparecida Costa Souza, Belo Horizonte

'Impossível falar dela no passado'

Não tinha costume de escutar sertanejo, mas a Marília me cativou de uma forma inexplicável. Me apaixonei por ela. Um dia ela veio para a minha cidade, em 2017, e foi o melhor dia da minha vida. Com 15 anos - minha idade na época -, nós não temos desilusões amorosas e motivos para se identificar com as letras da Marília. Mas não precisava, eu cantava todas como se me identificasse. (...) Marília é sensacional, humilde, divertida e talentosíssima. Impossível falar de Marília no passado. Marília é.

Juliana Vialli, Londrina (PR)

'Protagonistas, nunca submissas'

Podemos sofrer por amor, mas sendo protagonistas de nossa história, nunca submissas. Realizei o sonho de ir ao show da Marília em março de 2020, um pouco antes da pandemia, com uma amiga que também é muito fã dela. Foi o retorno de Marília aos palcos após sua breve licença gestante. Não podíamos prever que aquele seria o último show dela na cidade. Foi uma noite inesquecível! Em seu discurso final, ela falou sobre a importância de aliarmos a maternidade à carreira, para não virarmos pessoas amargas.

Nathalia Leone Marco -SP

'Entre meu namorado e ela, escolhi Marília'

Cada composição dela tinha algum significado especial na minha vida, principalmente nos meus momentos amorosos e nas decepções também. Só tive a chance de ir a apenas um show dela, em Campina Grande. Só que eu estava namorando e ele tinha pedido para escolher entre ele ou a Marília. A escolhi e fui muito feliz.

Alana Pereira da Silva - Barra de Santa Rosa (PB)

'Voz feminina'

Sempre amei sertanejo, mas depois que ouvi Infiel, da Marília Mendonça, essa conexão ficou ainda maior. Não pela identificação com a letra, mas por ser ali uma voz feminina! E a partir daí, eu com os meus 16, 17 anos, comecei a moldar meus valores feministas, de força e poder. Marília, junto com outras grandes pensadoras, foi importantíssima nessa formação. Ela me mostrou que podemos chegar e fazer o que quisermos e quando quisermos.

Lorena Pimentel Foizer - Brasília

'Gente como a gente'

Marília, você era um tipo de artista que eu não idolatrava, pois a idolatria coloca as pessoas em um patamar inalcançável. E você não, você era aquela que fazia parte da família, aquela que topava tudo, que se sentava à mesa, contava uma piada - ou um causo, como falamos em Minas -, tomava uma cerveja, bebia uma dose de cachaça, e comia um torresmo (mas que depois na segunda corria atrás do estrago feito no final de semana). Gente como a gente.

Usei sua música Intenção como trilha sonora de momentos felizes em um relacionamento, assim como já sofri muito ouvindo as mais tristes quando esse mesmo relacionamento não deu certo, mas já dei de ombros e cantei em alto e bom som com sorriso no rosto "Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer" com amores não correspondidos.

Jéssica Barbosa - Belo Horizonte (MG)

'Mulher nenhuma deve se contentar com migalhas'

Me enxergava como uma mulher totalmente inferior às outras, autoestima baixíssima. Não aceitava que aquele que eu tanto amava não me dava a mínima. As músicas de Marília me fizeram refletir que mulher nenhuma deve se contentar com migalhas disfarçadas de amor. É como dizia a música "quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa".

Suas músicas me encorajavam e agora, mais do que nunca, me valorizo e sei o que quero de uma relação e principalmente, o que não quero.

Maria C Cardoso - Londrina

'Tem o coração partido, mas se ergue'

Marília nos representou muito bem, a mulher brasileira, guerreira, batalhadora, que cuida da família, que é mãe, que tem o coração partido mas se ergue, que dança, canta, se vira nos 30! Mulher empoderada e de atitude! Mulher de fé! Você que canta e encanta com sua sofrência, hoje faz chorar milhões com um coração partido, e para esse mal não há remédio!

Lidiane Andrade - Buenos Aires

'Ela levou um pedaço gigante de mim'

Estou sofrendo. Ela levou junto dela um pedaço GIGANTE de mim. É como se todos os meus outros sonhos não fizessem sentido mais. Eu já cantei com ela! Estava na plateia, e ela me chamou! Quando eu a abracei ela disse: "isso é pra você saber que enquanto uns te jogam pra cima, outros querem te ver embaixo! Não desista". Eu não desisti (de ser cantora), mas ela se foi, e consequentemente o meu sonho também. Fiz uma versão da música De quem é a culpa pra ela. Ela era tudo em minha carreira. Darei continuidade, mesmo que incompleta.

Mari Ribeiro, Juazeiro (BA)

'Parte da minha vida'

Marília Mendonça fez parte da minha vida desde o início. Te amarei eternamente. Sua produção sempre nos tratou, fãs, com muito carinho.

Gabriel Gonçalves Sobrinho, Patos de Minas, MG

'Orgulho por ser mulher'

Marília me ajudou a entender que podemos tudo, (...) que sempre podemos nos orgulhar da nossa história, da nossa trajetória, principalmente do fato de ser mulher. Obrigada, minha amiga de copo (sem nem ao menos nos conhecermos).

Natalia Outtes, Recife, PE

'Um dos dias mais felizes da minha vida'

Eu conheci a Marília antes dela ser o fenômeno que todos conhecemos. Ouvi uma música, gostei, me identifiquei, me apaixonei pela voz, pelo jeito... Soube que ela faria um show na cidade do Crato, no Ceará em 2016 ou 2017 e fui com uma amiga. Fiquei no pé do palco, cantei, gritei e consegui conhecê-la no camarim... Um dos dias mais felizes da minha vida! Acessível, atenciosa, sorridente...

Marta Soares Lima - Picos (PI)

'Humildade e respeito com parceiros'

Tive a honra e oportunidade de compor algumas vezes com esse GÊNIO! Nunca vi alguém como ela, não só no talento, mas na humildade e respeito para com seus parceiros! A Marília partiu tão cedo, porque já sabia de coisas que ainda estamos aprendendo!

Valéria Costa - Goiânia, GO

'Músicas não saem da minha cabeça desde o acidente'

A Marília Mendonça sabia chegar até a gente, tocar na ferida. Agora, eu fecho o olho pra dormir e é como se eu escutasse a voz dela, suas músicas não saem da minha cabeça desde o acidente. Ainda não acredito que ela morreu.

Gabriela - Franca (SP)

Camarim

Por algumas vezes fiz o camarim dela. Uma pessoa incrível, carismática. Essa foto foi no São João do Vale em Petrolina, Pernambuco, em 2016.

Isleide Maria Chaves de Lira - Petrolina (PE)

"Primeira cantora preferida de meu filho de 4 anos'

Marília foi a primeira cantora preferida do meu filho de 4 anos. Ele tinha por volta de 2 anos quando começou a cantar as músicas dela, ainda com uma vozinha de bebê e sem nem pronunciar direito as palavras. Eu não curtia o tipo de música e passei a ouvir Marília por causa dele. A prova de que a gente aprende com o filho também. Ele ficou muito abalado com a partida precoce dela, teve uma crise de choro, e repetia: quando a cantora preferida da criança vira estrelinha, a tristeza dura para sempre. Tínhamos combinado de ir a um show dela quando ele estivesse maior. Pena que não deu tempo.

Monica Andrea - Ilhéus, BA

"Fuga do marido"

Poderia ter sido um sábado qualquer, e mais uma das milhares de ida ao comercio da capital belenense, mas em meio aquela multidão de gente, Marília apareceu de surpresa, para a panfletagem do show Quatro Cantos. Era ela, ali, gente como a gente, nas calçadas estreitas e quentes da rua João Alfredo. (Eu e minha amiga) conseguimos nos aproximar dela e fazer uma única foto.

(Horas mais tarde), olho o celular e nele havia milhares de mensagens. Para minha surpresa, a nossa foto foi parar no Instagram de um fã-clube de Marília. O desespero bateu. Minha amiga estava fugindo do marido e do trabalho, não podia ser descoberta, e não foi. Os minutos de tensão passaram e segui a noite respondendo as mensagens, ainda sem acreditar que tudo isso havia acontecido conosco. Nosso minuto de fama. Guardamos esse como um dia espetacular, que sempre relembramos nos melhores momentos entre amigos.

Carla Rayol - Belém (PA)

'Mulher de verdade trabalha, canta, bebe com as amigas, ri e chora'

Eu comecei a prestar mais atenção na Marília na época do Carnaval de 2019, mais ou menos. Ouvia, achava divertido e de repente, quando eu menos percebi, estava encantada por ela. Sabe por quê? Porque me vi representada em uma mulher linda, forte, maravilhosa, talentosa em um cenário totalmente machista e misógino, como é o sertanejo no Brasil. Ela é a mulher de verdade, que trabalha, canta, bebe com as amigas, ri e chora também. Fora dos padrões estéticos que estamos acostumados a ver na mídia. Marília, queria te agradecer: você me ajudou a construir meu amor próprio, respeitar e valorizar a mulher de verdade que eu sou!

Tássia Lombardo - São Paulo (SP)

'Amor à primeira ouvida'

Minha admiração e paixão por você, e sua voz segue em meu coração. Foi amor "à primeira ouvida". Brilhe para sempre, estrelinha.

Hávilla Fernanda - Palmas (TO)

'Aceitar a própria imagem'

Suas músicas são exatamente o que uma mulher passa quando sofre por amor ou por situações difíceis da vida. Sua arte fez parte de festas da família, de momentos entre amigas, de dias em que sofri por uma paixão, bares a que fui beber sozinha… Ela representou muito para mim - não só a figura de uma mulher forte que pode, sim, ter seus momentos de bebedeira e sofrer sem se julgar ou ser julgada, mas, também de aceitar a própria imagem, de poder cantar e enfrentar um mundo tão machista como o sertanejo.

Nathalia Sousa Lima - São Paulo (SP)

"Nossa cupida"

Eu fui me arrumar para o show na casa de uma amiga.

E vinda de São Paulo, estava lá o amor da minha vida. Ela não iria para o show da Marília Mendonça com a gente, mas passou brevemente por lá para ver essa nossa amiga em comum.

E foi nesse dia que a conheci.

Depois de algum tempo começamos a namorar, e tivemos nela (Marília) a nossa cupida. Três anos mais tarde, ela foi promovida a madrinha do nosso casamento, no mesmo dia e mês em que havia se apresentado em Itajubá e proporcionado o nosso encontro de almas.

Gostaria que ela soubesse disso.

Izabela Duarte Dias - Itajubá, MG

'Estereótipos'

Marília jamais deixará de ser um símbolo da força feminina, de coragem e principalmente da quebra de estereótipos. (...) (Estou em momento de) preparação para o vestibular, uma fase muito complicada, que exige muito do seu psicológico, mas eu nunca irei desistir! E isso eu devo a Marília Mendonça, que nunca baixou a cabeça para as adversidades da vida.

Lavinya Vitoria Dias da Silva - Juazeiro do Norte, CE

'Me ajudou a superar a ansiedade'

Quando estou feliz ouço Marilia! Quando estou triste, também! Na pandemia, ela me ajudou a superar a ansiedade.

Débora Alves Lofreta, Guarulhos, SP

'Reacendeu meu sonho de cantar'

Meu sonho era ser cantora de sertanejo. Mas não via tanta representatividade e, pelo contrário, a gente como mulher era retratada na maioria das vezes sob o olhar masculino dos cantores. Quando a Marília veio, esse sonho reacendeu, ficou mais forte e eu comecei a cantar as músicas dela nas quermesses da minha cidade. Marília sempre representará força pra nós. Ela não julgou, mas sim compreendeu TODAS as mulheres, seja a que traiu, a prostituta, a que bebe, a que gosta e não é correspondida.

Dores de Campos - MG