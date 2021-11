Juíza dos EUA inocenta 4 negros acusados injustamente por estupro 72 anos atrás

Walter Irvin, um dos quatro homens perdoados, conversa com seus advogados em seu novo julgamento em 1952

Charles Greenlee, Walter Irvin, Samuel Shepherd e Ernest Thomas, conhecidos como os Quatro de Groveland, receberam perdão do Estado da Flórida em janeiro de 2019.

Irvin escapou por pouco da pena de morte em 1954, e sua sentença foi transformada em prisão perpétua, com liberdade condicional. Ele morreria um ano depois de ser solto, em 1969.

Evidências nos levaram a esse momento, diz promotor

A pedido da Promotoria, a juíza Heidi Davis, da Flórida, descartou os indiciamentos de Ernest Thomas e Samuel Shepherd, e cancelou as condenações e sentenças de Charles Greenlee e Walter Irvin.

Familiares dos quatro acusados injustamente ficaram bastante emocionados ao saber da notícia, dizendo que isso poderia desencadear uma onda de reanálise de outras condenações do tipo.

Carol Greenlee, filha de Charles Greenlee (que tinha 16 anos na época da acusação injusta e o mais jovem dos suspeitos) chorou e caiu nos braços de quem estava ao seu lado no momento em que ouviu a decisão.

O procurador estadual, o republicano Bill Gladson, deu início à ação no mês passado para que os homens fossem oficialmente inocentados.

"Seguimos as evidências para ver aonde elas nos levaram, e elas nos levaram a este momento", disse Gladson após a audiência, que ocorreu no mesmo tribunal onde os julgamentos originais foram realizados.

A história dos quatro homens foi tema do livro Devil in the Grove, que ganhou o prêmio Pulitzer em 2013.