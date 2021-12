A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Ex-ministro Ernesto Araújo defende gestão da pandemia em entrevista à BBC

Há 24 minutos

Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, defendeu sua gestão à frente da pasta durante entrevista ao programa HardTalk, da BBC.

O apresentador Stephen Sackur questionou Araújo sobre polêmicas de sua gestão, como texto em que chamou o coronavírus de "comunavírus" e acusações de que ele prejudicou as relações do Brasil com a China em um momento em que o país precisava de insumos chineses para fabricar vacinas.