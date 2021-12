A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O que está por trás da epidemia de gripe no Rio de Janeiro

Há 25 minutos

Nas últimas semanas, a cidade do Rio de Janeiro contabilizou mais de 20 mil casos de gripe. A situação inesperada, que já é tratada pelas autoridades de saúde como uma epidemia, ocorre num momento em que as hospitalizações e as mortes por covid-19 estão em baixa.