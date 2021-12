A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O trágico destino dos jumentos do Nordeste, abatidos para fazer remédio na China

Há 1 hora

A população de Amargosa (BA) sofre com um dilema envolvendo o jumento, o jegue, uma tradicional espécie do Brasil e símbolo histórico da luta diária do sertanejo.