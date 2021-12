Chuvas na Bahia deixam 18 mortos, 19 mil desalojados e 72 municípios em emergência

Há 1 hora

Na Bahia, pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 19,5 mil precisaram deixar suas casas temporária ou definitivamente por conta das fortes chuvas que atingem parte do Estado desde o início de novembro. Os números contabilizam todo este período e foram atualizados pelo governo estadual no fim da tarde desse domingo (26/12).

Muitas cidades sob emergência estão no sul da Bahia, mas há também municípios nesta situação no oeste do Estado e nas regiões de Ipiaú, Gandu e Vale do Jiquiriçá.