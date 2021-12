O adeus à escritora Lya Luft, que se dedicou a destrinchar relações humanas

Lya Luft (à esq, em entrevista com Roseann Keneddy em 2017) escreveu sobre o cotidiano, a existência e as relações humanas

Aos 41 anos, iniciou sua carreira literária, com o romance As Parceiras, em 1980, que abriu o caminho para outras obras importantes - por exemplo O rio do meio (1996), Perdas & ganhos (2003) e, mais recentemente, As coisas humanas, em que aborda afetividade e luto após a morte de um de seus filhos, em 2017, de parada cardiorrespiratória.