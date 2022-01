Bolsonaro internado de novo: o que é obstrução intestinal?

Bolsonaro informou no Twitter que começou a se sentir mal depois do almoço de domingo.

De acordo com o hospital Vila Nova Star, Bolsonaro "está estável, em tratamento e será reavaliado pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo".

O presidente ficou quatro dias internado no mesmo hospital em julho do ano passado para se tratar.

O que é obstrução intestinal?

Como o próprio nome já diz, o quadro está relacionado ao bloqueio de parte do intestino delgado ou do intestino grosso.

O que causa a obstrução intestinal?

De acordo com o médico Lúcio Lucas, chefe do centro cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, as operações no abdômen levam a um processo de cicatrização, que pode resultar na perda da movimentação do intestino.