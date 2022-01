A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Os superalimentos desprezados que poderiam ajudar a reduzir a fome no Brasil

Há 48 minutos

A cada ano, entre 60 e 70 milhões de toneladas do fruto mais rico em carotenoides do mundo amadurecem no Brasil, mas só uma ínfima parcela é aproveitada por humanos.