Como visita de Bolsonaro a Putin pode afetar relação com EUA

Há 21 minutos

A decisão do presidente brasileiro Jair Bolsonaro de visitar Vladimir Putin, na Rússia, em meados de fevereiro, abriu um novo flanco de tensões na relação com o governo dos Estados Unidos.

Em conversas com nossa correspondente em Washington, Mariana Sanches, profissionais da diplomacia americana chamaram a decisão do mandatário brasileiro de "insana" e "sem sentido".

Embora Brasil e Rússia componham o bloco de emergentes Brics (junto com China, Índia e África do Sul) e mantenham relações comerciais e diplomáticas há tempos, a viagem de Bolsonaro ao país do Leste Europeu caiu mal para os americanos especialmente pelo momento em que ocorrerá: em meio à crise na fronteira da Ucrânia.