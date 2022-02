Braga Netto diz que encontro de Bolsonaro com Putin não atrapalha relação com Otan

Há 1 hora

Crise com Ucrânia não será discutida com ministros russos, disse Braga Netto

O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, disse nesta terça-feira (15/2) que o encontro do presidente Jair Bolsonaro (PL) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não vai atrapalhar a relação do Brasil com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).