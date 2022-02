Chuvas em Petrópolis deixam mais de 30 mortos

Há 36 minutos

Fortes chuvas que caíram em Petrópolis (RJ), na região Serrana do Rio, provocaram enchentes e deslizamentos na noite de terça (15/2), com pelo menos 35 mortos até a manhã desta quarta-feira, segundo a imprensa local.

O jornal Tribuna de Petrópolis noticiou que uma rocha deslizou e caiu em uma pista na subida da Serra na altura do quilômetro 82 da BR-040, interditando parte do trânsito.

O portal G1 noticiou que o bairro Alto da Serra foi uma das localidades mais devastadas. "A prefeitura estima que pelo menos 80 casas foram atingidas pela barreira que caiu no Morro da Oficina", diz o site. Outras regiões atingidas são 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Washington Luiz e Coronel Veiga.

"A Prefeitura de Petrópolis está com todas as equipes mobilizadas para o atendimento às ocorrências. As pessoas estão acolhidas nos pontos de apoio que funcionam em escolas da cidade", informou o governo municipal em seu site no Facebook.