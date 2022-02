A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Tragédia em Petrópolis: os deslizamentos de terra vistos de cima

Há 20 minutos

Fortes chuvas que caíram em Petrópolis (RJ), na região serrana do Rio, provocaram enchentes e deslizamentos na noite de terça (15/2), com mais de 60 mortos até a tarde desta quarta-feira (16/2), segundo o governo do Rio de Janeiro.