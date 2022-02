'Tenho fé que vou ficar na minha casa', diz moradora que escapou por pouco de deslizamento em Petrópolis

Há 1 hora

"Hoje, é esse vazio. Não tem mais nada aqui", diz ela, olhando para o que restou de uma parte da sua vizinhança no Morro da Oficina.

Na noite de terça-feira (15/2), uma chuva excepcional que caiu sobre a cidade da região serrana do Rio provocou ali um deslizamento que arrastou e esmagou o que havia pela frente.

"Ali, onde está aquela pedra, tinha duas casas. Lá mais pra cima, vivia uma família de oito pessoas", diz a vendedora de 49 anos bastante emocionada, enquanto observa as equipes de emergência vasculhando tudo em busca das vítimas, muitas vezes com a ajuda de parentes que sobreviveram à tragédia.

Vendedora vive terceiro desastre em Petrópolis

Sheila conta que mora há 40 anos em Petrópolis e, no Morro da Oficina, há quase 30.

Ela se lembra do desastre de 1988 na cidade, que também foi causado pelas chuvas e matou 134 pessoas.

Ela diz que escapou ilesa do grande desastre de 2011 em Petrópolis, quando tempestades na região serrana deixaram mais de 900 mortos.

Desta vez, Sheila escapou por pouco. Um punhado de passos separa seu portão do rastro de destruição deixado pelo tsunami de lama e pedras que desceu o morro.

Quem olha para o topo do Oficina consegue ver claramente como sua casa fica exatamente na reta do começo do deslizamento.