'Só volto para casa se quiser morrer': o drama das centenas de desabrigados em Petrópolis

A jovem de 28 anos é uma das centenas de desabrigados pelas chuvas que atingiram a cidade na região serrana do Rio na noite de 15 de fevereiro. De acordo com a Prefeitura, quase mil estão vivendo em abrigos improvisados como é o caso de Yasmin.

Apesar da situação, ela encontra forças para dizer em tom de brincadeira que a moradia improvisada está "até melhor" do que antes. "Estou comendo presunto e queijo todo dia, teve pizza no jantar de ontem. Quem diria eu jantando pizza…"

A vida já andava apertada antes do desastre, porque as festas que ela organizava minguaram com a pandemia, e os bicos de faxineira são muito inconstantes. Sem casa e trabalho, Yasmin volta à dura realidade quando a reportagem pergunta se ela já tinha alguma ideia do que faria para sair dali.