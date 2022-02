Petrópolis: 'Animais são último elo com tudo que a pessoa perdeu', diz veterinária que faz resgates

Há 1 hora

Carla Sássi decidiu criar uma ONG (organização não governamental) para resgatar animais de desastres depois que tempestades arrasaram a região serrana do Rio em 2011.

Agora ela está de novo no mesmo lugar, para salvar os bichos da pior tragédia da história de Petrópolis, que também foi causada pelas chuvas, há uma semana.

Carla chegou na quarta-feira passada (16/2) à cidade, junto com outros voluntários do Grupo de Resgate de Animais em Desastre (Grad).

O Grad é uma das ONGs que estão trabalhando junto com equipes de emergência e funcionários da Prefeitura para ajudar os animais pegos pelos deslizamentos, desmoronamentos e enchentes.

"As áreas que foram afetadas tinham várias famílias", explica Raphaela Buriche, coordenadora do Cobea.

Muita gente fugiu correndo só com a roupa do corpo. Alguns conseguiram salvar os animais. Outros, não.

Agora, já passou o mais crítico - a procura pelos animais no meio dos escombros.

Vários perderam seus donos - mais de 180 pessoas morreram no desastre, e dezenas ainda estão desaparecidas.

"Os animais são às vezes o único elo das pessoas com tudo que elas perderam, o vínculo que fica com o lugar em que elas moravam", diz Carla Sássi, do Grad.