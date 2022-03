Câncer de pulmão: diagnóstico precoce como o da atriz Ana Beatriz Nogueira aumenta chances de cura

A atriz Ana Beatriz Nogueira, de 54 anos, foi diagnosticada com câncer de pulmão após fazer uma tomografia para acompanhar um caso de influenza.

De acordo com ambos os oncologistas consultados pela BBC News Brasil, Camilla Fogassa, do Hospital Albert Einstein, e André Murad, professor da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), com a pandemia causada pelo coronavírus e a alta dos casos de gripe nos últimos meses, mais casos de câncer de pulmão, como o da atriz, têm sido descobertos incidentalmente.