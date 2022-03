Com nova alta da Selic, Brasil só perde para Rússia em juros reais

Há 1 hora

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central elevou novamente nesta quinta-feira (16/3) a taxa básica de juros brasileira. Com a alta de 1 ponto percentual, a Selic chega agora a 11,75% ao ano, maior patamar desde fevereiro de 2017.

Assim, com uma sequência de nove altas seguidas, a Selic subiu 9,75 pontos em 12 meses, a mais rápida elevação de juros da história recente do país, numa tentativa do Banco Central de conter o forte avanço da inflação.

Com a nova alta dos juros, o Brasil só perde para a Rússia — atualmente em guerra com a Ucrânia e alvo de todo tipo de sanção econômica — em juros reais, num ranking de 40 países elaborado pela gestora de recursos Infinity Asset.

Considerando juros nominais, o Brasil também está entre as maiores taxas do mundo — ocupa o quarto lugar, atrás de Argentina (que tem atualmente uma taxa básica de 42,50% ao ano), Rússia (20%) e Turquia (14%).

No Brasil, mesmo sem guerra, as taxas de juros estão entre as maiores do mundo.