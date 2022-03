Alexandre de Moraes impõe multa a Daniel Silveira e cobra solução de Lira

Há 39 minutos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou na noite de quarta-feira (30/3) que o presidente da Câmara, Arthrur Lira (PP-AL), indique dia, horário e local para a efetivação do monitoramento por tornozeleira eletrônica do deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ).

Ao mesmo tempo, ampliou a zona de inclusão para o Estado do Rio de Janeiro. Antes, o deputado só poderia transitar entre a cidade do Rio, seu domicílio, e Brasília, onde tem suas obrigações parlamentares.

Silveira tem se recusado a cumprir a ordem judicial do ministro do STF. Chegou passar a madrugada de quarta e parte do dia em seu escritório no Congresso para evitar que a Polícia Federal colocasse o aparelho, negando-se a assinar o termo que efetivava a medida.