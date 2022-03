Moro diz que 'abre mão' de concorrer à Presidência após mudar de partido

Leandro Prazeres

Da BBC News Brasil em Brasília

Há 1 hora

Crédito, Reuters Legenda da foto, Sérgio Moro anunciou desistência após trocar de partido

O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sergio Moro disse abriu que mão da sua pré-candidatura à Presidência da República.

O anúncio aconteceu nesta quinta-feira (31/03) por meio de uma nota divulgada em suas redes sociais logo após ele ter trocado de partido, saindo do Podemos e se filiando ao União Brasil.

"Para ingressar no novo partido, abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor", disse um trecho da nota.

No anúncio, Moro disse que sua decisão visa "facilitar as negociações" para uma candidatura única. A nota não informa, porém, se ele irá se candidatar a outro cargo eletivo.

"O Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos, da instabilidade e da radicalização. Por isso, aceitei o convite do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para me filiar ao partido e, assim, facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única", afirmou o ex-ministro.

A desistência de Moro em disputar as eleições presidenciais deste ano acontece em meio à dificuldade que sua pré-candidatura pelo Podemos vinha enfrentando desde que foi lançada, no final do ano passado.

A expectativa era que Moro pudesse se beneficiar da quantidade de eleitores que afirmam não querer a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

As pesquisas de intenção de voto mais recentes, porém, mostravam Moro estacionado com índices abaixo de 10%. Na pesquisa do Datafolha divulgada na semana passada, Moro aparecia com 8% da preferência dos eleitores.

Um dos fatores apontados para a sua troca de partido foi a falta de estrutura enfrentada pelo Podemos, considerado pequeno em comparação com o União Brasil, que atualmente é o partido com o maior fundo partidário do país, estimado em R$ 1 bilhão. O partido é resultado da fusão entre o Democratas e o PSL.

Dia agitado

A desistência de Moro acontece no mesmo dia em que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi alvo de rumores sobre sua eventual saída da corrida eleitoral rumo à Presidência.

A expectativa era que Doria iria desistir da disputa deixando o caminho aberto para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que perdeu de Doria nas prévias do partido em 2021.

Apesar disso, na manhã desta quinta-feira, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, divulgou uma nota em que confirmava que Doria continuava como candidato do partido ao Palácio do Planalto. Um pronunciamento do governador é esperado para a tarde desta quinta-feira.

