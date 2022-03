Doria mantém pré-candidatura à Presidência em dia marcado por reviravoltas

Leandro Prazeres

Da BBC News Brasil em Brasília

Crédito, Getty Images Legenda da foto, João Doria durante evento no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), manteve sua pré-candidatura à Presidência da República em um dia marcado por rumores de que ele desistiria de disputar o Palácio do Planalto.

O anúncio foi feito durante um evento com prefeitos e vereadores do estado de São Paulo nesta quinta-feira (31/03).

"Quero dizer a vocês: sim, serei candidato à Presidência da República pelo PSDB", afirmou Doria durante um pronunciamento.

A possível saída de Doria da disputa presidencial foi divulgada nesta quinta-feira por diversos veículos, como o jornal Folha de S Paulo. Ao longo do dia, ele chegou a enviar uma mensagem de áudio para a colunista Mônica Bergamo afirmando que a informação era uma "especulação".

A suposta desistência teria sido tomada após o anúncio feito pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de que permaneceria no PSDB.

A decisão do gaúcho foi interpretada como uma nova tentativa de Leite de construir sua candidatura à Presidência apesar de ele ter perdido as prévias do PSDB para Doria, no ano passado. Havia a expectativa de que ele trocaria o PSDB pelo PSD para disputar o Palácio do Planalto.

Apesar dos rumores, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, divulgou uma carta informando que Doria permanecia como candidato do partido à Presidência.

De tarde, Doria fez um pronunciamento confirmando sua candidatura. Em seu discurso, Doria voltou a se colocar como uma alternativa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que lideram as principais pesquisas de intenção de voto.

"Pesquisas mostram que nem Bolsonaro e nem Lula têm a confiança da maioria dos brasileiros. Nós estamos numa disputa de rejeitados. A desaprovação de um de outro é o que alimenta o voto de um contra outro e não o voto a favor. Agora é hora do voto a favor do Brasil", disse Doria.

Apesar das reviravoltas, Doria enfrenta dificuldade para se consolidar como um candidato competitivo na disputa à Presidência. Pesquisa divulgada na semana passada pelo Datafolha mostrava Doria com 2% da preferência dos entrevistados, o que o colocava atrás de outros nomes da chamada "terceira via" como o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (União Brasil).

Moro, aliás, também protagonizou reviravoltas nesta quinta-feira. Em suas redes sociais, ele disse que iria abrir mão da sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto e se filiar ao União Brasil.

Em nota, o ex-ministro da Justiça, que aparecia com 8% na última pesquisa do Datafolha, disse que sua decisão tinha o objetivo de "facilitar" as negociações para a construção uma candidatura única dentro do que ele chamou de "centro democrático".

Para disputar a presidência, Doria vai deixar o comando do governo de São Paulo nas mãos do vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), que é pré-candidato ao governo paulista. Esta é a segunda vez consecutiva que Doria abandona um cargo para se candidatar a outro posto. Em 2018, ele renunciou ao comando da Prefeitura de São Paulo para disputar o governo do estado.

