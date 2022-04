Depois de abril, ano só tem mais um feriado prolongado; programe-se

Há 41 minutos

O calendário de 2022 atrapalhou os planos de quem pretendia usar os feriados prolongados para curtir viagens ou recuperar as energias em finais de semana mais compridos. Isso porque, neste ano, muitos feriados nacionais vão cair em finais de semana e nas quartas-feiras, o que inviabiliza a tradicional "emenda" que ocorre quando o feriado é na terça ou quinta-feira.

No total, o calendário brasileiro possui nove feriados nacionais. São eles: Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro), Paixão de Cristo (sexta-feira Santa, que acontecerá dia 15 de abril), Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalhador (1º de maio), Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Dia de Finados (2 de novembro), Proclamação da República (15 de novembro) e Natal (25 de dezembro).