Afasia progressiva primária: o que é a doença neurodegenerativa que fez Angeli se aposentar

Há 1 hora

Também conhecida pela sigla APP, a afasia progressiva primária é uma síndrome neurodegenerativa rara que faz parte do grupo das doenças chamadas de demências e acomete a parte frontotemporal do cérebro. O quadro é considerado mais agressivo que o Alzheimer e causa sintomas

A condição é diferente do quadro de afasia - nome dado a qualquer alteração cerebral que cause dificuldade de linguagem - com o qual o ator Bruce Willis foi diagnosticado, que pode aparecer em decorrência de outros problemas, como AVC (acidente vascular cerebral), tumor no cérebro ou queda.