13º salário dos aposentados do INSS começa a ser pago; veja calendário

Há 18 minutos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a pagar nesta segunda-feira (25/4) o décimo terceiro salário a cerca de 30 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil.

Quando serão pagos os benefícios?

O número do benefício vem em um formato do tipo "123.456.789-0". Para verificar a data de pagamento, o beneficiário precisa saber o último dígito desse número antes do traço — no exemplo acima, esse dígito é o 9.