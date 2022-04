Pantanal: Fotógrafo registra regeneração um ano após incêndios históricos

Há 7 minutos

Um ano depois das queimadas históricas de 2020, as maiores que o Pantanal já sofreu, o fotógrafo Ricardo Martins visitou o bioma para fotografar as paisagens e moradores — entre animais e humanos — que comporiam seu livro lançado em março deste ano, Pantanal - um patrimônio natural e sua cultura .

Com o objetivo de tornar a experiência interativa, algumas páginas do livro têm um QR code, que dá a possibilidade de assistir aos bastidores das fotos por meio de vídeos no YouTube.