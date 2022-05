Ciclone extratropical: o fenômeno que pode causar tempestades no sul do Brasil

Há 1 hora

Um ciclone extratropical vai se formar na região Sul nesta semana, segundo metereologistas. Somado a uma frente fria, o fenômeno pode causar temporais, ventos de até 130 km/h, alagamentos e deslizamentos de terra no Rio Grande do Sul e no litoral de Santa Catarina.