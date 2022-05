As últimas horas de morador de rua que morreu na madrugada mais fria do ano em SP

Há 35 minutos

Leonardo Oliveira disse que encontrava a vítima diariamente no horário do almoço

As testemunhas que viram o momento em que Isaías morreu disseram que ele só estava vestido com uma blusa fina e tinha sinais de hipotermia, como dificuldades para se movimentar ou falar.

A BBC News Brasil foi às ruas do centro e da zona leste da capital paulista para conversar com pessoas próximas a Isaías e outros moradores de rua para entender como eles se preparam para as noites mais frias do ano. O inverno no Brasil começa oficialmente daqui um mês, no dia 21 de junho.