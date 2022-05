Como a mineração de asteroides pode atender demanda da Terra por recursos

Há 48 minutos

Crédito, Asteroid Mining Corporation Ltd

"Eles basicamente se agarram ao asteroide com toda força do mundo enquanto cruza o sistema solar".

Com suprimento limitado desses minérios na Terra, há uma procura cada vez maior no espaço para atender a essa demanda.

É aí que entra o Scar-e. Sua garra poderosa, projetada em parceria com a Universidade de Tohoku, no Japão, precisa se agarrar a um asteroide no espaço antes que ele flutue para longe.