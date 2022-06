Mortes por chuvas em 2022 já superam ano passado inteiro

Há 20 minutos

O número de mortos em desastres causados por excesso de chuva no Brasil teve um aumento expressivo neste ano.

Nos primeiros 5 meses de 2022, 457 pessoas morreram em desastres causados pelo excesso de chuva no Brasil, segundo levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) com base nos dados das defesas civis municipais. O dado inclui as 91 pessoas que morreram em desastre em Recife na última semana.