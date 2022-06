'Muita gente não quer que a verdade sobre a Amazônia venha à tona', diz família de jornalista britânico desaparecido

Sian Phillips e Paul Sherwood, respectivamente irmã e cunhado de Dom Phillips, disseram à BBC que esperam que o desaparecimento do jornalista britânico e do indigenista brasileiro Bruno Pereira seja desvendado para que "a Amazônia seja um lugar onde jornalistas possam reportar a verdade".

O jornalista e o indigenista desapareceram no dia 5 de junho no Vale do Javari, uma região remota da Floresta Amazônica. Eles estavam lá para investigar atividades ilegais na região — e Dom Phillips fazia pesquisas para um livro a respeito de como preservar a floresta.