Covid: Primeiro ano da pandemia teve maior número de mortes por álcool no Brasil desde 2010

Há 10 minutos

Aumento de mortalidade por álcool em 2020 foi detectado no Brasil, nos EUA e no Reino Unido

Em 2020, foram registradas 8.169 mortes totalmente atribuíveis ao álcool no país — um crescimento de 24% em relação ao número de 2019 (6.594). Também foi um valor consideravelmente maior à média de mortes deste tipo nos dez anos anteriores, de 2010 a 2019: 6.830. Os dados foram revelados pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA) nesta terça-feira (14/6), com base em números do DataSUS.