O revolucionário método com realidade virtual que separou gêmeos brasileiros unidos pelo crânio

2 agosto 2022

Bernardo e Arthur Lima, de três anos, passaram por cirurgias no Rio de Janeiro, com direção do Great Ormond Street Hospital, em Londres.

As equipes passaram meses testando técnicas usando projeções de realidade virtual da imagem dos gêmeos, com base em tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas.

'Coisas da era espacial'

"Você pode imaginar como isso é reconfortante para os cirurgiões. De certa forma, essas operações são consideradas as mais difíceis do nosso tempo, e fazê-lo em realidade virtual era realmente coisa da era espacial."

Mudança de vida

Este foi o sexto procedimento de separação de Jeelani com a Gemini Untwined, depois de operar anteriormente em gêmeos do Paquistão, Sudão, Israel e Turquia.

Ele liderou o procedimento ao lado do médico Gabriel Mufarrej, chefe de cirurgia pediátrica do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro.