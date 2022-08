Auxílio Brasil 2022: por que benefício 'turbinado' anima varejo no Dia dos Pais, mas não para o médio prazo

Há 1 hora

Em um país onde milhares de famílias são formadas por mães solteiras, separadas ou viúvas e seus filhos, o Dia dos Pais sempre teve menos brilho para o varejo do que o Dia das Mães e o Natal, por exemplo.

Neste ano, porém, a expectativa é diferente, devido principalmente à injeção de recursos esperada na economia com o Auxílio Brasil de R$ 600, que começa a ser pago nesta terça-feira (9/8).

Segundo o Ministério da Cidadania, 20,2 milhões de famílias devem receber o benefício, com a inclusão de 2,2 milhões de famílias na passagem de julho para agosto. Somente em agosto, os desembolsos com o Auxílio devem somar R$ R$ 12,1 bilhões, conforme a pasta.

Nesse cenário, a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) calcula que o Dia dos Pais deve movimentar R$ 7,28 bilhões em vendas no varejo, crescimento de 5,3% em relação a 2021.

O aumento deve superar o das vendas de Dia das Mães (3,9%) e da Páscoa (2,2%) - o desempenho do Dia dos Namorados será conhecido apenas na quarta-feira (10/8), quando o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga a Pesquisa Mensal do Comércio referente a junho.

Fim do Matérias recomendadas

"Deve ser a melhor data (em crescimento de vendas) do varejo em 2022", prevê Fabio Bentes, economista da CNC.

Segundo ele, as melhores datas do varejo em geral são, pela ordem: Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Black Friday, Páscoa e Dia dos Namorados.

Fim do Podcast

"Enfileirou-se uma série de estímulos ao consumo: teve liberação de FGTS, antecipação de INSS e agora o Auxílio Brasil turbinado. Isso vai jogar a favor das vendas, junto com outro fator, que é a redução da inflação, por conta da desoneração dos combustíveis", diz Bentes.

No varejo em geral, para além do Dia dos Pais, a CNC estima que o Auxílio Brasil e outros benefícios como o Vale-Gás e os auxílios para caminhoneiros e taxistas vão injetar R$ 16,3 bilhões nas vendas até o fim de 2022 - isso porque parte dos R$ 34 bilhões totais previstos em benefícios devem ir para o setor de serviços e pagamento de dívidas, por exemplo.

No varejo, os setores de hiper e supermercados (R$ 5,53 bilhões), combustíveis e lubrificantes (R$ 3,03 bilhões) e tecido, vestuário e calçados (R$ 2,32 bilhões) devem ser os principais beneficiários.

Governo Bolsonaro espera que aumento do Auxílio Brasil ajuda campanha do presidente

Bentes alerta, porém, que o ganho que o varejo vai ter no curto prazo pode ser anulado no médio prazo, caso os juros se mantenham no elevadíssimo patamar atual (13,75%) por mais tempo, para conter a pressão inflacionária decorrente dessa injeção de recursos.