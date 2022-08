Polícia investiga ameaça a autora de Harry Potter por apoio a Salman Rushdie

Há 1 hora

A polícia do Reino Unido está investigando uma ameaça online feita a J. K. Rowling depois que ela escreveu uma mensagem de apoio no Twitter a Salman Rushdie, escritor que sofreu um ataque a faca nos Estados Unidos.

A criadora do universo de Harry Potter, de 57 anos, compartilhou capturas de tela de uma mensagem em que é possível ler: "Não se preocupe, você será a próxima."

A mesma conta no Twitter que escreveu a mensagem também fez uma postagem elogiando o homem que atacou Rushdie no palco de um evento no estado de Nova York, nos EUA.