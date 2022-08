Pesquisa Quaest: dados trazem três notícias boas para Lula e Bolsonaro

17 agosto 2022, 17:54 -03 Atualizado Há 16 minutos

Crédito, ABR/AFP Legenda da foto, Pesquisa da Quaest mostra cenário de estabilidade na disputa entre os dois candidatos mais bem posicionados: Lula e Bolsonaro

Divulgada nesta quarta-feira (17/8), a pesquisa mais recente da Quaest Consultoria sinalizou um cenário de relativa estabilidade entre os dois candidatos mais bem posicionados na disputa pela Presidência da República: o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O levantamento nacional é o primeiro feito pela Quaest após o início do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, uma das principais bandeiras de campanha de Jair Bolsonaro. Foram ouvidas 2 mil pessoas de forma presencial entre os dias 11 e 14 de agosto. O benefício ampliado começou a ser pago no dia 6 de agosto.

Na comparação com a pesquisa anterior, porém, o cenário se manteve inalterado: Lula lidera com 12 pontos percentuais de vantagem em relação a Bolsonaro.

Entretanto, uma análise detalhada dos dados mostra algumas tendências que deverão ser comemoradas tanto pelo comando da campanha de Lula quanto pelo de Bolsonaro.

Veja três notícias boas para Lula e para Bolsonaro que a pesquisa da Quaest apontou.

Crédito, EPA Legenda da foto, Bolsonaro foi ultrapassado por Lula no Sudeste

Lula: dados mostram liderança e estabilidade

Após início do pagamento do Auxílio Brasil ampliado (saiu de R$ 400 para R$ 600), no começo de agosto, aliados do ex-presidente imaginavam que haveria uma diminuição da distância entre Lula e Bolsonaro. Os dados, no entanto, mostram estabilidade e manutenção da distância em relação à última pesquisa.

Na pesquisa divulgada na semana passada, a diferença entre os dois era de 12 pontos percentuais. Agora, a diferença permanece a mesma. Lula tinha 44% das intenções de voto e foi para 45%. Bolsonaro tinha 32% e foi para 33%.

Ciro Gomes (PDT) aparece com 6% das intenções de voto e Simone Tebet (MDB), com 3%.

Essa liderança de Lula vem sendo mantida desde, pelo menos, novembro de 2021, momento mais distante captado e divulgado pela Quaest no levantamento desta quarta-feira.

Na época, o petista aparecia com 48% das intenções de voto e Bolsonaro com 21%. Desde então, Lula oscilou para 45% enquanto Bolsonaro chegou a 33%.

Na simulação de segundo turno contra Bolsonaro, Lula se manteve com 51% das intenções de voto (mesmo percentual da última pesquisa) enquanto o presidente oscilou para cima saindo de 37% para 38%.

Lula passa Bolsonaro no Sudeste

De acordo com a pesquisa, Lula passou Bolsonaro nas intenções de voto na região Sudeste. Nela estão os dois maiores colégios eleitorais do país: São Paulo e Minas Gerais, respectivamente. Juntos, os dois estados têm mais de 50 milhões de eleitores, o que significa quase um terço do total de eleitores em todo o Brasil, estimado em 156 milhões.

Na pesquisa anterior, Lula e Bolsonaro apareciam tecnicamente empatados com 37% das intenções de voto, cada um, na região. Agora, Lula tem 39% e Bolsonaro, 35%.

Para a campanha petista, superar Bolsonaro ou não "perder de muito" na região é fundamental para a estratégia de vencer as eleições.

Na disputa de 2018, Bolsonaro venceu o então candidato do PT, Fernando Haddad, em todos os quatro estados da região: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Com aumento da fome em seu governo, Bolsonaro tem poucos votos entre os mais pobres

Lula cresce no eleitorado que recebe Auxílio Brasil

Apesar do temor de que o Auxílio Brasil "turbinado" daria mais fôlego para a campanha de Bolsonaro, os dados da última pesquisa mostram que Lula cresceu entre os eleitores que recebem o benefício.

Na pesquisa Quaest anterior, Lula tinha 52% das intenções de voto nesse segmento. No levantamento mais recente, Lula tem 57%. Bolsonaro, por sua vez, tinha 29% das intenções de voto entre os que recebem o auxílio e agora aparece com 27%.

O Auxílio Brasil de R$ 600 começou a ser pago no início deste mês e, segundo a legislação, terá validade até dezembro. Apesar disso, tanto Bolsonaro quanto Lula já prometeram que irão manter o valor do benefício em R$ 600 em 2023.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Dados mostram aparente consolidação do eleitorado evangélico em torno de Bolsonaro

Bolsonaro: presidente cresce entre eleitorado evangélico

Os dados do novo levantamento da Quaest mostram que Bolsonaro ampliou ainda mais suas intenções de voto entre o eleitorado evangélico.

Na pesquisa anterior, ele aparecia com 48% nesse segmento e agora aparece com 52%. Lula, por sua vez, tinha 29% e agora aparece com 28%. A distância que era de 19 pontos percentuais, agora é de 24.

Entre os católicos, a vantagem continua com Lula, que tinha 51% e agora tem 52%, enquanto Bolsonaro se manteve estável com 27%.

Entre os que professam outras religiões ou que afirmam não ter uma, Lula se manteve com 53%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Bolsonaro, por sua vez, saiu de 20% para 23%.

Os comitês das duas campanhas entendem o eleitorado evangélico é estratégico. Estimativas apontam que um terço dos eleitores está nesse segmento e, em 2018, segundo o Instituto Datafolha, 59% deles votaram em Bolsonaro.

Bolsonaro cresce entre jovens

Outra boa notícia para Bolsonaro é o aparente crescimento das suas intenções de voto entre o eleitor mais jovem.

Há alguns meses, artistas e intelectuais apoiadores de Lula fizeram ampla campanha para que jovens tirassem título de eleitor e votassem nestas eleições numa tentativa de ampliar a vantagem que o petista apresentava neste segmento do eleitorado.

Os dados da pesquisa Quaest, no entanto, mostram que a diferença entre Bolsonaro e Lula pode estar diminuindo nesta faixa.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 44% das intenções de voto e Bolsonaro, 31%, uma diferença de 13 pontos percentuais. Agora, Lula aparece com 42% e Bolsonaro com 34%, uma distância de oito pontos percentuais.

Avaliação sobre cenário econômico melhora

Outro dado positivo para a campanha de Bolsonaro é a avaliação que os entrevistados pela pesquisa fizeram sobre o cenário econômico.

Historicamente, cientistas políticos e especialistas em eleições afirmam que uma avaliação positiva sobre a economia tende a beneficiar quem busca a reeleição.

Na comparação com a pesquisa anterior, o percentual de pessoas que diziam que a economia piorou no último ano caiu enquanto a quantidade de pessoas que afirmava que a economia melhorou cresceu.

Na pesquisa anterior, 56% dos entrevistados avaliavam que a economia havia piorado no último ano. Agora, o percentual é de 52%.

Na outra ponta, o percentual que avalia que a economia melhorou no período saiu de 20% para 23%.

A tendência de queda foi registrada em duas das três faixas de renda pesquisadas pela Quaest: os que recebem até dois salários mínimos e os que recebem entre dois e cinco salários mínimos.

