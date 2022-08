Vozes do Brasil: Sua história pode virar reportagem da BBC nas eleições 2022

Foi dada a largada para as eleições 2022, e as suas experiências e histórias pessoais relacionadas aos temas mais urgentes do país podem fazer parte da cobertura da BBC News Brasil.

Enquanto candidatos apresentam suas propostas de governo, nós queremos contar como as pessoas vivem na prática os impactos de questões ligadas a economia e custo de vida, violência, saúde, educação, direitos humanos e meio ambiente.

Buscamos casos reais, e de pessoas reais, como você. Pode nos contar sobre o impacto negativo dessas diversas crises. Mas também pode ser que você tenha sido beneficiado ou conheça alguma iniciativa pública que tenha diminuído o impacto dessas crises e que queira compartilhar com a BBC News Brasil.

Suas experiências podem se tornar reportagens — sempre junto a dados relevantes, contexto, entrevistas com especialistas e autoridades, além de diferentes pontos de vista.

Você pode compartilhar suas histórias com segurança e privacidade com nossos jornalistas utlizando o formulário abaixo. Se preferir, podemos manter sua identidade em anonimato.

Não se esqueça de deixar seu telefone e e-mail para que um dos nossos jornalistas entre em contato, caso sua história seja selecionada. Não se preocupe: suas informações pessoais estão protegidas.

Você ou sua família tiveram a vida transformada pela crise econômica no Brasil? Como você foi afetado pelas altas históricas nos preços de alimentos? E de combustível e energia? Algo mudou no seu emprego ou seu negócio? Juros e inflação tiveram impacto no aluguel ou financiamento? Compartilhe com nossos jornalistas a sua história sobre custo de vida:

Um em cada 7 adolescentes brasileiros já sofreram violência sexual, segundo o IBGE. Em 2021, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. Você foi vítima de violência — roubo, golpes virtuais, sequestro, ação de traficantes ou milícias etc — nos últimos anos? Compartilhe com nossos jornalistas a sua história sobre segurança pública no Brasil:

O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes pela covid-19 — mais de 680 mil, atrás apenas dos EUA, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas a crise vai além do coronavírus: pacientes têm dificuldades para acessar serviços no sistema público e enfrentam dificuldades com planos de saúde. Como a crise na saúde afetou você e sua família?

Falta de vagas ou estrutura em escolas e creches, dificuldades de acesso ao ensino superior público e financiamento no privado. Violência em sala de aula. Você ou sua família, alunos ou professores, têm histórias pessoais que revelem como anda a educação no Brasil? Compartilhe com segurança com os repórteres da BBC News Brasil:

Conflitos no campo e na cidade. Liberdade religiosa e de expressão. Racismo, homofobia e transfobia. Perseguição política. Violência contra indígenas. Discriminação. Você ou sua família viveram histórias relacionadas a estes e outros temas? Compartilhe com segurança com os repórteres da BBC News Brasil o seu caso ligado a direitos humanos no Brasil:

O Brasil novamente é algo de manchetes em todo o mundo ligadas a desmatamento, incêndios criminosos, exploração ilegal de recursos naturais, poluição em rios, contaminação por falta de saneamento básico e conflitos em áreas de preservação. Você tem uma história relacionada ao meio ambiente em sua região? Compartilhe com segurança:

